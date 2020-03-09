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сегодня, 17:27 1

Правительство России утвердило состав комиссии по региональному развитию

Правительство России утвердило состав комиссии по региональному развитию
Фото: РИА Новости

Утвержден состав комиссии по региональному развитию, сообщает сайт кабмина. Председателем назначен вице-премьер Марат Хуснуллин, его заместителями стали министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации является координационным органом. Она регулирует взаимодействие между федеральными и региональными властями.

Речь идет о подготовке и реализации документов стратегического (в территориальном разрезе) и территориального планирования РФ, а также иных механизмах регионального развития (с учетом решений, принятых координационными и совещательными органами и реализуемых на территориях, в отношении которых приняты решения об их опережающем развитии, – Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Крымского федерального округа, Калининградской области).

Основные задачи комиссии – выработка единых принципов и подходов к применению вышеназванных механизмов, а также совершенствование этих механизмов.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    10 минут назад

    Козлова не хватает

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