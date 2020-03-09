Правительство России утвердило состав комиссии по региональному развитию

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации является координационным органом. Она регулирует взаимодействие между федеральными и региональными властями.

Речь идет о подготовке и реализации документов стратегического (в территориальном разрезе) и территориального планирования РФ, а также иных механизмах регионального развития (с учетом решений, принятых координационными и совещательными органами и реализуемых на территориях, в отношении которых приняты решения об их опережающем развитии, – Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Крымского федерального округа, Калининградской области).

Основные задачи комиссии – выработка единых принципов и подходов к применению вышеназванных механизмов, а также совершенствование этих механизмов.