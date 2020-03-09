Владимир Путин предложил наказание за уничтожение памятников защитникам Отечества

Если инициатива будет поддержана, в Уголовном кодексе появится новая статья. Ответственность наступит вследствие уничтожения либо повреждения памятников, расположенных как на территории России, так и за ее пределами. Документ касается также воинских захоронений, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Такое деяние повлечет штраф до трех миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Альтернатива – принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Более строгое наказание предполагается, если действовала группа лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения. Это будет караться штрафом от двух до пяти миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до пяти лет. В качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Расследование уголовных дел о таких преступлениях предлагается возложить на Следственный комитет.

Принятие закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отметили разработчики. Правительство РФ законопроект поддерживает, о чем сообщает в прилагаемом отзыве. Верховный суд не имеет замечаний к инициативе, говорится также в сопроводительных материалах, пишет «Российская газета».