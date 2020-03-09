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сегодня, 16:59 1

Владимир Путин предложил наказание за уничтожение памятников защитникам Отечества

Владимир Путин предложил наказание за уничтожение памятников защитникам Отечества
Фото: ura.news

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества или воинской доблести. Согласно законопроекту, максимальный срок лишения свободы может составить пять лет, а штраф – до 5 миллионов рублей.

Если инициатива будет поддержана, в Уголовном кодексе появится новая статья. Ответственность наступит вследствие уничтожения либо повреждения памятников, расположенных как на территории России, так и за ее пределами. Документ касается также воинских захоронений, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Такое деяние повлечет штраф до трех миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Альтернатива – принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Более строгое наказание предполагается, если действовала группа лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения. Это будет караться штрафом от двух до пяти миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до пяти лет. В качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Расследование уголовных дел о таких преступлениях предлагается возложить на Следственный комитет.

Принятие закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отметили разработчики. Правительство РФ законопроект поддерживает, о чем сообщает в прилагаемом отзыве. Верховный суд не имеет замечаний к инициативе, говорится также в сопроводительных материалах, пишет «Российская газета».

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#закон #память

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    попрут сейчас по статье копатели на местах боев//одним из

    квалифицирующих признаков преступления является совершение

    названного деяния в отношении воинских захоронений, а также

    памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или

    объектов, посвященных борьбе с фашизмом или дням воинской славы

    России в период Великой Отечественной войны (в том числе

    мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых

    действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений

    или объектов, посвященных военачальникам России, боровшимся

    с фашизмом.. ну опять совковая опечатка про фашизм не включая нацизм))

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