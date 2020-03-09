Приамурье попало в лидеры по числу салонов красоты, магазинов косметики и парфюмерии

К 8 Марта компания Marketing Logic проанализировала данные об инфраструктуре, которая работает на женскую аудиторию. По результатам исследования составлен рейтинг регионов России с лучшей и худшей индустрией красоты. По ряду пунктов Амурская область заняла лидирующие позиции.

Так, Приамурье оказалось в числе регионов с наибольшей концентрацией магазинов косметики и парфюмерии. В Амурской области на один такой магазин приходится 1,7 тысячи жителей. Также таких магазинов много в Краснодарском крае и Калининградской области (один магазин на 1,2 тысячи жителей), Республике Марий Эл (1,4), Курской области (1,5), Республике Хакасия (1,5), Белгородской (1,5), Тамбовской (1,5), Архангельской (1,7) областях, Республике Бурятия (1,8), Брянской (1,8), Смоленской (1,8), Новосибирской (1,8), Орловской (1,8), Владимирской (1,8) областях.

Кроме того, Амурская область на верхних строчках по количеству салонов красоты на жителя (0,4). Вместе с ней лидируют Краснодарский край (0,2), Тюменская (0,3) Калининградская (0,3) области, республики Марий Эл (0,3) и Хакасия (0,4), Томская (0,4), Белгородская (0,4), Новосибирская (0,4), Тамбовская (0,4) области, Еврейская автономная область (0,4), Пензенская область (0,4), Республика Бурятия (0,4), Ставропольский край (0,4), Курская область (0,4). Во всех этих регионах на один салон красоты приходится менее 500 человек жителей.

Но Приамурью не удалось выбиться в лидеры по числу магазинов цветов и ювелирных украшений. Порадовать женщин цветами проще всего мужчинам из Республики Марий Эл (1,7), Калининградской (1,7), Псковской (1,9), Тамбовской (1,9) областей, где на один магазин цветов приходится менее 2 тысяч жителей. Что касается магазинов ювелирных украшений, то их больше всего в Костромской (2), Калининградской (2,3) областях, Краснодарском крае (2,9), Магаданской области (3,1), Республике Марий Эл (3,2), Еврейской автономной области (3,6), Приморском крае (3,7), Республиках Чувашия (4) и Хакасия (4), Камчатском крае (4,1), Ленинградской (4,2), Оренбургской (4,2), Новгородской (4,2) областях, Республике Коми (4,2), Тамбовской области (4,3).