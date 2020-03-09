На переезде возле детской поликлиники в Свободном планируют построить путепровод

В ближайшие несколько лет на железнодорожном переезде возле детской поликлиники в городе Свободный будет построен путепровод. Об этом рассказал заместитель начальника Забайкальской железной дороги по территориальному управлению (Свободненский регион) Петр Сапрыкин.

«Зейский железнодорожный переезд будет переведен в ряд охраняемых, а по этому переезду, если все удачно сложится, в федеральной программе будет предусмотрена как раз транспортная развязка в разных уровнях. Конечно, этот проект связан и с тем, что за железной дорогой находятся важные социальные объекты – это и детская поликлиника, и вскоре откроется женская консультация...» – поведал Петр Сапрыкин журналистам Свободного.

Gzt-sv.ru пишет, что три года назад силами железнодорожников за переездом была срезана сопка, которая мешала обзору водителей и локомотивным бригадам. По мнению Сапрыкина, этого недостаточно. «В свое время звучало и предложение построить объездную дорогу, но это оказалось не так просто сделать. Поэтому над этим вопросом на данный момент вплотную работают и администрация, и железная дорога, и правительство», – отмечает издание.