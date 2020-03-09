Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость
сегодня, 15:37 0

На переезде возле детской поликлиники в Свободном планируют построить путепровод

На переезде возле детской поликлиники в Свободном планируют построить путепровод
Фото: gzt-sv.ru

В ближайшие несколько лет на железнодорожном переезде возле детской поликлиники в городе Свободный будет построен путепровод. Об этом рассказал заместитель начальника Забайкальской железной дороги по территориальному управлению (Свободненский регион) Петр Сапрыкин.

«Зейский железнодорожный переезд будет переведен в ряд охраняемых, а по этому переезду, если все удачно сложится, в федеральной программе будет предусмотрена как раз транспортная развязка в разных уровнях. Конечно, этот проект связан и с тем, что за железной дорогой находятся важные социальные объекты – это и детская поликлиника, и вскоре откроется женская консультация...» – поведал Петр Сапрыкин журналистам Свободного.

Gzt-sv.ru пишет, что три года назад силами железнодорожников за переездом была срезана сопка, которая мешала обзору водителей и локомотивным бригадам. По мнению Сапрыкина, этого недостаточно. «В свое время звучало и предложение построить объездную дорогу, но это оказалось не так просто сделать. Поэтому над этим вопросом на данный момент вплотную работают и администрация, и железная дорога, и правительство», – отмечает издание.

Просмотров всего: 9

#Свободный #транспорт

распечатать


Происшествия

Соцсети: легковушка протаранила знак «Свободненский район» в Приамурье (видео)
Общество 58

В Благовещенске перекрыли путепровод на Загородной, и в микрорайоне образовались большие пробки
Происшествия 2

Благовещенец пытался получить водительские права по поддельной медсправке
Происшествия

Ночью в Благовещенске правоохранители преследовали нетрезвого водителя «жигулей»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь