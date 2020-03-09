Соцсети: в Белогорске произошел пожар в ночном клубе (видео)

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Обновлено: 14:46



9 марта в социальных сетях появилась информация о происшествии в Белогорске. По сведениям инстаграм-паблика dtp_belogorsk, произошел пожар в ночном клубе «Оазис».

Этот ночной клуб, согласно открытым данным, находится в Белогорске по адресу: Никольское шоссе, 31. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что, действительно, в настоящее время огнеборцы тушат пожар по этому адресу. Сообщение о происшествии поступило в 13:26, а в 13:31 огнеборцы уже были на месте и приступили к работе. Пожар локализован. Пострадавших нет.

На вопрос агентства о том, горит ночной клуб или какой-то другой объект в этом здании, в пресс-службе пояснили, что пока информации нет. «Возгорание произошло на втором этаже пристройки к двухэтажному административному зданию», – обозначили в ведомстве.