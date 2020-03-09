Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:31 0

Соцсети: в Белогорске произошел пожар в ночном клубе (видео)

Соцсети: в Белогорске произошел пожар в ночном клубе (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 14:46

9 марта в социальных сетях появилась информация о происшествии в Белогорске. По сведениям инстаграм-паблика dtp_belogorsk, произошел пожар в ночном клубе «Оазис».

Этот ночной клуб, согласно открытым данным, находится в Белогорске по адресу: Никольское шоссе, 31. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что, действительно, в настоящее время огнеборцы тушат пожар по этому адресу. Сообщение о происшествии поступило в 13:26, а в 13:31 огнеборцы уже были на месте и приступили к работе. Пожар локализован. Пострадавших нет.

На вопрос агентства о том, горит ночной клуб или какой-то другой объект в этом здании, в пресс-службе пояснили, что пока информации нет. «Возгорание произошло на втором этаже пристройки к двухэтажному административному зданию», – обозначили в ведомстве.

Просмотров всего: 381

#Белогорск #пожары #происшествия

распечатать


Общество

В Приамурье возникло 3 пожара из-за нарушения правил использования печей

Происшествия 1

В Благовещенске в праздник загорелся магазин
Происшествия

В Китае погибли люди при обрушении гостиницы для пережидающих карантин из-за коронавируса
Происшествия 1

ДТП с участием четырех машин произошло в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь