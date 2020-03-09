Благовещенки рассказали «Кларе Цеткин» об актуальности борьбы за женские права

8 марта в Амурском областном краеведческом музее прошла праздничная программа, посвященная 8 Марта. Об истории возникновения Международного женского дня музей рассказал театрализованным перфомансом, в котором сошлись сразу четыре времени. Предводителем всего стала Клара Цеткин.

По сюжету, известная социалистка Клара Цеткин в 1910 году отправилась в Копенгаген на Международную женскую конференцию и на вокзале встретила Густава Альберса — он провожал компаньона. Коммерсант рассказал гостье о своей сказочной торговой империи на Дальнем Востоке, о том, что решил отойти от дел и на прощание подарил ей старинные часы. Нужно было только их немного подвести.

«Клара чуть переборщила и попала в 2020 год, принеся с собой еще и зачинательниц борьбы за женские права: нью-йоркских текстильщиц и домохозяек из Чикаго. Первые выступили 8 марта 1857 года за сокращение рабочего дня для женщин с 16 до 10 часов, вторые в 1907 году на "Марше пустых кастрюль" боролись за повышение зарплат и равные избирательные права с мужчинами. Все они оказались в бывшем торговом доме "Кунст и Альберс", сейчас его занимает Амурский областной краеведческий музей», — рассказали о задумке организаторы перфоманса.

«Клара Цеткин» поработала с электоратом и выяснила, что тема борьбы за женские права продолжает оставаться актуальной. Зрители перфоманса отметили, что и сейчас им приходится работать по 16 часов в день, порой без выходных, что нужно сократить рабочий день и повысить зарплату. Кроме того, посетительницы заявили под всеобщий смех, что им хотелось бы получать ежегодно бесплатные путевки в теплые страны и гарантировать каждой женщине по мужчине.

В рамках перфоманса была подписана «историческая декларация», учредившая 8 марта Международным женским днем, с чем «Клара» и отбыла на женскую конференцию в Копенгаген в 1910 год. Дама просила держать в тайне, что первая декларация была составлена в Благовещенске. Перфоманс прошел с участием общественной организации «Волонтеры культуры».

В этот день картинный зал Амурского областного краеведческого музея стал еще и модным подиумом. Дизайнер из Пекина Светлана Черемных предложила окончательно попрощаться с зимой яркой коллекцией прет-а-порте «Русские акценты». Это — красные пальто с широкими меховыми рукавами, синие накидки с цветочными принтами, мех — только искусственный. Дефиле показали модели агентства «Жираф».

Посетителям показали самое старое свадебное платье конца XIX века, сумочки, шляпки и напомнили, как пахнут самые известные советские духи «Красная Москва».

Прошел также конкурс по плетению косичек и семейный квест по залам музея.

«Жена Наталья предложила сходить 8 марта в музей на праздник. Мы за разнообразный отдых! Здесь было интересно», — рассказал посетитель Евгений Шутков.

«Мы очень давно не были в музее, а тут узнали, что проводится такое необычное мероприятие и, конечно, зашли. Всё очень понравилось: впервые были на дефиле — красивая интересная одежда, экспонаты, модели девочки красивые, грациозные. Картины посмотрели в музее, о старинных дамских штучках многое узнали», — рассказала Ольга Курганова.

«Конкурсы семейные были отличные! Если куда с детьми пойти в выходные – надо идти в музей! Об истории появления Международного женского дня как-то подзабыли все, но сегодня нам напомнили, что это была борьба за женские права. Очень интересно, спасибо всем», — отметила Наталья Савватеева.

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