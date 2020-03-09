В Приамурье возникло 3 пожара из-за нарушения правил использования печей

В Приамурье накануне возникло сразу три пожара из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Как сообщает амурское управление МЧС, в двух случаях тушили гаражи.

Двухэтажный гараж горел в селе Белогорье. В ликвидации возгорания было задействовано 9 человек и 2 единицы техники Благовещенского гарнизона. 35 минут ушло на ликвидацию открытого горения. Строение повреждено по всей площади.

Второй гараж загорелся в селе Екатеринославка утром 8 марта. Своевременное обнаружение и оперативные действия пожарных расчетов села не дали огню разгореться. Строение и находившийся в нем автомобиль спасли.

Еще один пожар, произошедший, по информации специалистов, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, тушили на частном подворье в поселке Зельвино города Райчихинска. Хозяйка подворья могла лишиться крыши над головой, но пожарные не позволили пламени перекинуться с хозпостроек на жилой дом, справившись с возгоранием за считанные минуты.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает, что важным условием предупреждения пожара от печного отопления является строгое выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации:

необходимо следить за ее исправностью и исправностью дымохода, ремонтировать их, вычищать сажу, замазывать трещины и прогары глиняно-песчаным раствором, белить дымовую трубу на чердаке и выше кровли;

неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

не оставлять топящиеся печи без присмотра, не поручать присмотр за ними малолетним детям;

не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

не топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

не располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

не сушить одежду над печами;

отопительные печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размером не менее 0,5 на 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов);

не перекаливать печи.

При установке металлических и других печей заводского изготовления необходимо строго выполнять указания (инструкцию) предприятий-изготовителей этих видов продукции, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.