В Италии из-за коронавируса закрыли 14 провинций

Из-за вспышки коронавируса в Италии временно будут закрыты на въезд и выезд Ломбардия и еще 14 провинций. Ограничения продлятся до 3 апреля.

Новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Согласно документу, в Италии с 8 марта по 3 апреля закрыты на въезд и выезд вся Ломбардия и еще 14 провинций: Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии — не менее одного метра.

Превентивные меры введены и на территории всей страны. В Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования, передает РБК.

По словам Конте, принятые меры, хоть и «вызовут дискомфорт», необходимы в этот «момент ответственности». «Мы должны защищать свое здоровье и здоровье наших близких, наших родителей, а в первую очередь – здоровье наших бабушек и дедушек. Потому что мы обнаружили, что именно пожилые люди чаще всего подвержены заражению этим вирусом», – заявил премьер-министр.