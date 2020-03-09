В Благовещенске пройдет научное Stand up шоу
В Благовещенске ведётся приём заявок от желающих выступить в научном Stand up шоу. Мероприятие направлено на выявление молодых учёных, занимающихся научными исследованиями, а также на развитие навыков публичных выступлений у молодёжи.
Участники шоу презентуют в формате коротких выступлений Stand up свои проекты из выбранной научной области. Выступление должно длиться не более 10 минут.
Зрители оценивают выступления участников аплодисментами, уровень громкости которых фиксируется с помощью специального оборудования (шумомера), сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Заявки на участие в научном шоу принимаются до 12 марта года по электронной почте: ormblag@mail.ru. Подробная информация по телефону: 37-58-65.
Просмотров всего: 97