В Благовещенске пройдет научное Stand up шоу

В Благовещенске ведётся приём заявок от желающих выступить в научном Stand up шоу. Мероприятие направлено на выявление молодых учёных, занимающихся научными исследованиями, а также на развитие навыков публичных выступлений у молодёжи.

Участники шоу презентуют в формате коротких выступлений Stand up свои проекты из выбранной научной области. Выступление должно длиться не более 10 минут.

Зрители оценивают выступления участников аплодисментами, уровень громкости которых фиксируется с помощью специального оборудования (шумомера), сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Заявки на участие в научном шоу принимаются до 12 марта года по электронной почте: ormblag@mail.ru. Подробная информация по телефону: 37-58-65.