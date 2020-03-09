От коронавируса вылечен 100-летний житель Хубэя

Столетний житель китайской провинции Хубэй выздоровел после инфицирования коронавирусом нового типа. Из больницы города Ухань его выписали 7 марта.

Китаец стал самым старым пациентом, излечившимся от COVID-19. Мужчина был госпитализирован 24 февраля с симптомами инфицирования коронавирусом, сообщает портал Biang со ссылкой на агентство Синьхуа. В ходе лечения использовались не только стандартная противовирусная терапия, но также традиционная китайская медицина и процедура переливания плазмы.