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сегодня, 12:43 0

От коронавируса вылечен 100-летний житель Хубэя

От коронавируса вылечен 100-летний житель Хубэя
Фото: pixabay.com

Столетний житель китайской провинции Хубэй выздоровел после инфицирования коронавирусом нового типа. Из больницы города Ухань его выписали 7 марта.

Китаец стал самым старым пациентом, излечившимся от COVID-19. Мужчина был госпитализирован 24 февраля с симптомами инфицирования коронавирусом, сообщает портал Biang со ссылкой на агентство Синьхуа. В ходе лечения использовались не только стандартная противовирусная терапия, но также традиционная китайская медицина и процедура переливания плазмы.

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#Китай #коронавирус в Китае

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