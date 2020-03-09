Последний праздничный выходной ОКЦ предлагает отметить со «Стилягами»

9 марта народный театр-студия «Дебют» покажет в ОКЦ спектакль «Вначале была музыка». Музыка от благовещенской группы Skavabanga и яркие краски создадут атмосферу 50-х

Это история начала 50-х, в которой компании молодых людей приходится бороться за право быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить. В те годы всякое инакомыслие трактовалось однозначно, а любые попытки симпатизировать западной моде наказывались. К примеру, только за одну прическу «кок» могли забрать в милицию.

Слово «стиляга» часто употреблялось чуть ли не синонимом слова «тунеядец», а в Уголовном кодексе СССР существовала специальная статья о тунеядстве. На стиляг устраивали облавы: на танцплощадки врывались общественники, комсомольские патрули могли принудительно состричь кок или разрезать узкие брюки-дудочки.

Спектакль «Вначале была музыка, или Стиляги» был поставлен театральной студией «Дебют» Общественно-культурного центра в 2009 году и стал дебютом. Спустя 10 лет музыкальная история остается одной из самых кассовых. Несколько раз «Стиляги» участвовали в благотворительных акциях, направляя собранные средства детским домам и приютам.

Руководитель Елена Коломыцына после этого поставила десятки новых спектаклей. В их числе «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева, «Благие намерения» по повести Альберта Лиханова, «Нате вам Нью-Йорк», «Буратино», серию новогодних спектаклей «Золушка», «Снежная королева», «Как мужик ходил за елочкой», «Новогодний шторм», «Щелкунчик», «Карнавальная ночь» и многие другие.

Стоимость билетов — 350 рублей.