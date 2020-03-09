Путин поручил провести миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 года.

В основу реформы лягут предложения, подготовленные рабочей группой. В их числе – предложение создать в России благоприятные условия для переселения и получения гражданства для лиц, владеющих русским языком и «близких нам по ментальности и культуре». Подчеркивается необходимость внедрения цифровых технологий в сферу управления миграцией.

Основным миграционным статусом станет вид на жительство. Разрешение на временное проживание будет считаться лишь ступенью перед получением вида на жительство, как отдельный миграционный статус оно себя изжило, говорится в поручениях. Для получения вида на жительство достаточно будет зарегистрироваться в государственной информационной системе, жить в России, соблюдать законы, не болеть опасными заболеваниями и знать русский язык. Срок действия вида на жительство не ограничивается.

Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. В общем порядке помимо существующих требований (знание русского языка, проживание в России, соблюдение законов и другое) предлагается ввести комиссионный порядок оценки претендентов на получение гражданства на уровне субъектов России.

Упрощенный режим предусмотрен для лиц из стран, «близких нам в социокультурном отношении», для тех, у кого есть «позитивные социальные связи с Россией» или кто находится в «уязвимом положении». Упрощенного предоставления гражданства по «экономическим» критериям (квалификация, инвестиции и тому подобное) не предполагается.

В особом порядке будут приниматься в гражданство «особо ценные» для России иностранцы. Решение в отношении них будет принимать не МВД, как в других случаях, а лично президент.

Обязательными условиями для получения права на длительное пребывание в России будут сдача биометрических данных для государственной информационной системы, отсутствие опасных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.

Иностранных работников предлагается поделить на три категории: работающие по найму граждане из стран Евразийского экономического союза (будут платить такой же налог на доходы, как и россияне), работающие по найму граждане из стран с безвизовым порядком въезда в Россию и самозанятые иностранные граждане.

Предлагается ввести особый миграционный статус – «контролируемое пребывание». Он будет предусматривать дополнительные обязанности для мигранта (регулярная личная явка, ограничение перемещений, применение дополнительных средств контроля).

Также предусмотрено введение института «соглашения о лояльности». Речь идет о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда в Россию официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания. Среди таких обязательств может быть соблюдение законов, неучастие в политической деятельности, в деятельности запрещенных организаций, пишут «Ведомости».