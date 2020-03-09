В Благовещенске в праздник загорелся магазин

Вечером 8 марта поступило сообщение о пожаре в магазине смешанных товаров на улице Ленина. Через пять минут 9 огнеборцев специализированной пожарно-спасательной части и две единицы техники прибыли на место.

В течение пяти минут открытое горение ликвидировали, магазин отстояли. В результате пожара уничтожены весы и блок кондиционера. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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Ольга Канюшкина