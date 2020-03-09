Медики Приамурья будут получать выплаты за выявление онкологии на медосмотрах

Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,1 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам. Деньги они будут получать в качестве стимулирующих выплат за выявление онкологии при диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах населения.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства. Средства будут выделяться из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных ФОМС. Амурская область на эти цели получит 7,4 миллиона рублей, Приморье – 16,7 миллиона, Хабаровский край – 13,7 миллиона рублей.

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Ольга Канюшкина