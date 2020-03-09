Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:01 0

Медики Приамурья будут получать выплаты за выявление онкологии на медосмотрах

Медики Приамурья будут получать выплаты за выявление онкологии на медосмотрах
Фото: pixabay.com

Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,1 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам. Деньги они будут получать в качестве стимулирующих выплат за выявление онкологии при диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах населения.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства. Средства будут выделяться из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных ФОМС.

Амурская область на эти цели получит 7,4 миллиона рублей, Приморье – 16,7 миллиона, Хабаровский край – 13,7 миллиона рублей.

Просмотров всего: 60

#здоровье #медицина #российская власть #финансы

распечатать


Общество 6

Падение рубля не скажется на индексации социальных выплат и пенсий
Общество 3

Правительство России утвердило состав комиссии по региональному развитию
Общество 9

Путин поручил провести миграционную реформу
Общество 5

В ПФР рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь