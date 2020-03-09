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сегодня, 11:28 0

В Китае погибли люди при обрушении гостиницы для пережидающих карантин из-за коронавируса

В Китае погибли люди при обрушении гостиницы для пережидающих карантин из-за коронавируса
Фото: news.cgtn.com

Десять человек погибли после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу. В строении находились люди, помещенные на карантин в связи с коронавирусом.

Спасатели достали из-под завалов 48 человек, есть пропавшие без вести. Спасательные работы по-прежнему идут полным ходом. В гостинице в момент обрушения находился 71 человек, из них 58 – с подозрением на наличие у них вируса.

Обрушение здания произошло в субботу, 7 марта, в 19:30 по местному времени, и пока неясно, чем оно было вызвано. Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров, пишет «Русская служба Би-Би-Си».

Как сообщает официальное агентство Синьхуа, на первом этаже с начала китайского Нового года шел ремонт, и полиция уже вызвала на допрос владельца гостиницы

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#коронавирус в Китае #происшествия

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