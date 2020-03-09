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сегодня, 11:02 2

В ПФР рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей

В ПФР рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.

На размер пенсии влияет много факторов, рассказала в интервью «Вечерней Москве» представитель отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова. «Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна. Каждый гражданин в нашей стране имеет свой персональный пенсионный счет, который учитывает много обстоятельств», – сообщила Густова.

Она отметила, что существенно увеличить пенсию могут такие начисления, как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), на которую могут рассчитывать ветераны, инвалиды и другие категории граждан. Действует также набор социальных услуг для федеральных льготников, денежное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Севере и на вредном производстве.

Исполнительный директор Некоммерческого пенсионного фонда «КИТ Финанс» Антон Шпилев считает, что достичь подобного размера пенсии вполне реально, «докупая страховые баллы».

«Размер пенсии определяется стажем и страховыми взносами. Человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями, это также могло сказаться на высоком размере выплачиваемого пенсионного страхования», – согласился эксперт.

Он также выдвинул версию, что омичка работала на предприятии, на котором принята специальная корпоративная пенсионная программа, и в отношении этой женщины было принято решение о дополнительных выплатах. Однако в этом случае, по словам Шпилева, пенсию «обычной страховой» называть некорректно.

Заместитель председателя Союза пенсионеров России, член Общественной палаты РФ Людмила Пискунова в беседе с «Вечерней Москвой» усомнилась в правдоподобности представленной журналистами информации. «Журналисты что-то напутали, данные искажены. Я не верю, что обычная пенсионерка получает более 52 тысяч рублей», – заявила она. Пискунова предположила, что у пенсионерки, про которую сообщили в новостях, имеется вторая, корпоративная пенсия.

«В Подмосковье живет мой знакомый пенсионер, который получает специальную пенсию размером 48 тысяч рублей. Он работал в Газпроме, и эту пенсию нельзя считать "обычной страховой". Это корпоративная доплата», – пояснила она.

Заместитель председателя Союза пенсионеров России посоветовала всем, кто задумывается о размере своей будущей пенсии, работать на предприятиях с «белой» зарплатой: в этом случае пенсия будет выше.

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#пенсии #финансы

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Только"черная" зарплата,только конвертация в валюту и только под подушку. Государство на практике доказало,что это единственный беспроигрышный вариант

  • ay

    ay
    7 минут назад

    lev4ik

    Только"черная" зарплата,только конвертация в валюту и только под подушку. Государство на практике доказало,что это единственный беспроигрышный вариант



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