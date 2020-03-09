В Приамурье побывала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону

В Амурской области прошло совещание, на котором обсуждали развитие биатлона. Для участия в обсуждении этой темы в областную столицу прилетала и известная биатлонистка Анна Богалий.

Она дважды становилась чемпионкой зимних Олимпийских игр в эстафете – в 2006 и 2010 годах. Теперь спортсменка организует один из крупнейших в России детских биатлонных турниров – Кубок Анны Богалий SKIMIR, участие в котором принимают и амурчане, причем довольно успешно, сообщает минспорта Приамурья.

Спортсменка отметила, что увидела заинтересованность в этом виде спорта со стороны региональных властей. По ее мнению, есть все шансы, что в области может появиться федерация биатлона. Желающие заниматься этим видом спорта уже есть.

«У вас есть отличный пример развития биатлона – клуб "Ярый", который уже на протяжении, наверное, трех лет развивает и биатлон, и лыжные гонки в регионе. Есть отделение лыжных гонок – нужно подключить одно к другому. Немножко агитации, немножко работы, связанной с подготовкой места. Есть отличные трассы (мы сегодня утром уже покатались на них), есть место, где построить стрельбище», – рассказала Анна Богалий.