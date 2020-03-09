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сегодня, 10:04 18

Рубль обвалился вслед за нефтью: доллар стоит дороже 72 рублей

Рубль обвалился вслед за нефтью: доллар стоит дороже 72 рублей
Фото: pixabay.com

Российский рубль резко подешевел на международном валютном рынке в понедельник, 9 марта. Это произошло на фоне обвала цен на нефть.

К 2:04 по московскому времени пара доллар – рубль котируется в Лондоне на отметке 72,3340 рубля за доллар – на 3,77 рубля, или 5,4 % выше, чем при закрытии торгов на Московской бирже в пятницу, 6 марта (68,573 рубля).

Курс евро к рублю, по данным крупнейшего междилерского брокера Великобритании ICAP, подскочил выше 80 рублей.

К 2:11 по московскому времени сделки совершаются по 80,82 рубля за евро, что на 3,31 рубля, или 4,2 % выше, чем на момент закрытия торгов в Москве.

Цена нефти Brent на открытии торгов в Лондоне рухнула на 31 %, до 31,02 доллара за баррель, показав рекордное дневное падение с 17 января 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне» против Ирака, сообщает Finanz.ru.

К 02:13 по Москве котировки отыграли часть провала: майские контракты торгуются по 36,4 доллара, теряя 19,6 %.

В воскресенье в ответ на отказ России присоединиться к сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила рекордные скидки на свою нефть для всех регионов мира: сорт Arab Light подешевел на 6 долларов для Азии, на 7 долларов – для США и на 8 долларов – для Европы, где Saudi Aramco конкурирует с российскими поставщиками.

Одновременно королевство решило увеличить добычу нефти с текущих 9,7 до 10–11 миллионов баррелей в сутки. Мощности Саудовской Аравии позволяют качать почти 13 миллионов баррелей в день.

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#экономика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    нужна война в Персидском заливе

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...охренеть...это еще торгов на ММВБ не было...

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    единороссы снова ЖАХНУЛИ народ

  • Susliboy

    Susliboy
    2 часа назад

    Ща налоги и цены поднимут чтоб за счет населения и малого бизнеса прибыль свою упущенную компенсировать. Сомневаюсь чтоб бензин подешевел на 30 процентов так же как и нефть

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    1 час назад

    Аликанте

    единороссы снова ЖАХНУЛИ народ



    Если бы тебя жахнул Жириновский другие ощущения бы были?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    стрелки не кидай-и так всё ясно с антинародной партией

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    1 час назад

    кержак

    ...охренеть...это еще торгов на ММВБ не было...



    Рубль в СССР был рублем, а последние тридцать лет это синоним туалетной бумаги.

    Поэтому особо доставляет, когда надувая щеки вещают об дедолларизации и тому подобном. Вот буквально с полгода назад вовсю пистели об отвязке рубля от цен на нефть. Смишно, ога.

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    1 час назад

    Аликанте

    стрелки не кидай-и так всё ясно с антинародной партией



    Да про антинародную партию все понятно, вопрос-то о твоих ощущениях был)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Susliboy

    Ща налоги и цены поднимут чтоб за счет населения и малого бизнеса прибыль свою упущенную компенсировать. Сомневаюсь чтоб бензин подешевел на 30 процентов так же как и нефть



    https://www.kramola.info/vesti/novosti/vladimir-menshov-obratilsya-k-putinu

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    спроси у народа и посмотри на цены в магазине

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    1 час назад

    Вот я не зря десять касиков в баксах держал .

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    1 час назад

    Великий стратег лоханулся. А его САУДОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ, с которыми он сосался в десна не так давно, его кинули как школотрона.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Ну так есть же версия, что это так китайские товарищи решили - Россия должна выйти из соглашения с ОПЕК и продавать нефти побольше и подешевле. Она и вышла, а саудиты залупились, у них-то тоже нефти немеряно, и себестоимость добычи раза в три дешевле. Сейчас, кто -кого разденет. Говорят еще, может и сланцевая добыча пострадать. Но поможет ли это страдание России?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Susliboy

    Ща налоги и цены поднимут чтоб за счет населения и малого бизнеса прибыль свою упущенную компенсировать. Сомневаюсь чтоб бензин подешевел на 30 процентов так же как и нефть



    Ну на 30% он не может опуститься конечно же. Нефть просела на 20%. Исходя из себестоимости добычи в 10% от всей стоимости на 50 коп за литр по моим подсчетам МИНИМУМ бензин и ДТ должны подешеветь. Но мечтать не вредно)

  • vertex

    vertex
    46 минут назад

    «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

    По словам пресс-секретаря компании, для России сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла»: уступая собственные рынки, страна лишь «расчищала место» для американской сланцевой нефти

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/business/08/03/2020/5e648eed9a794701181d77a2?from=from_main

  • не люблю

    не люблю
    42 минуты назад

    великие экономисты нефтяной компании не согласились снизить производство на 3-5 % выручка то снизиться, а цена просела на 50% , но политически они сильнее

  • Aleeexey

    Aleeexey
    14 минут назад

    Вот вам и независимая Россия! От этого сраного бакса еще как зависим! Сейчас цены в магазинах вверх поползут, кого-то на работах сокращать будут, ...

  • google_Dimon Grin

    google_Dimon Grin
    8 минут назад

    Может когда-нибудь Колониальное Правительство догадается усилить свои позиции на Мировом Рынке Валюты и наконец национализирует Рубль.

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