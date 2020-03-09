Рубль обвалился вслед за нефтью: доллар стоит дороже 72 рублей

Российский рубль резко подешевел на международном валютном рынке в понедельник, 9 марта. Это произошло на фоне обвала цен на нефть.

К 2:04 по московскому времени пара доллар – рубль котируется в Лондоне на отметке 72,3340 рубля за доллар – на 3,77 рубля, или 5,4 % выше, чем при закрытии торгов на Московской бирже в пятницу, 6 марта (68,573 рубля).

Курс евро к рублю, по данным крупнейшего междилерского брокера Великобритании ICAP, подскочил выше 80 рублей.

К 2:11 по московскому времени сделки совершаются по 80,82 рубля за евро, что на 3,31 рубля, или 4,2 % выше, чем на момент закрытия торгов в Москве.

Цена нефти Brent на открытии торгов в Лондоне рухнула на 31 %, до 31,02 доллара за баррель, показав рекордное дневное падение с 17 января 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне» против Ирака, сообщает Finanz.ru.

К 02:13 по Москве котировки отыграли часть провала: майские контракты торгуются по 36,4 доллара, теряя 19,6 %.

В воскресенье в ответ на отказ России присоединиться к сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила рекордные скидки на свою нефть для всех регионов мира: сорт Arab Light подешевел на 6 долларов для Азии, на 7 долларов – для США и на 8 долларов – для Европы, где Saudi Aramco конкурирует с российскими поставщиками.

Одновременно королевство решило увеличить добычу нефти с текущих 9,7 до 10–11 миллионов баррелей в сутки. Мощности Саудовской Аравии позволяют качать почти 13 миллионов баррелей в день.