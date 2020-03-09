Амурская область получит дополнительные деньги на увеличение зарплат медиков

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Средства пойдут на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Это распоряжение опубликовано на правительственном портале. Согласно распоряжению, Амурская область из этих средств получит 15 818 200 рублей. Приморскому краю выделено почти 230 миллионов, Хабаровскому – чуть больше 136 миллионов.