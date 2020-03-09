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сегодня, 09:44 6

Амурская область получит дополнительные деньги на увеличение зарплат медиков

Амурская область получит дополнительные деньги на увеличение зарплат медиков
Фото: pixabay.com

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Средства пойдут на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Это распоряжение опубликовано на правительственном портале. Согласно распоряжению, Амурская область из этих средств получит 15 818 200 рублей. Приморскому краю выделено почти 230 миллионов, Хабаровскому – чуть больше 136 миллионов.

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#медицина #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    на рубль зарплату поднимут

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Согласно распоряжению, Амурская область из этих средств получит 15 818 200 рублей. Приморскому краю выделено почти 230 миллионов, Хабаровскому – чуть больше 136 миллионов".

    Амурской области по остаточному принципу выделили?...

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    по количеству населения

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...ничо вы не понимаете. просто амурские врачи - самые высокооплачиваемые врачи на ДВ ! ...)))

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    вы видели какие цифры даёт Амурстат?поэтому и добавлять ничего не надо

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    "Согласно распоряжению, Амурская область из этих средств получит 15 818 200 рублей. Приморскому краю выделено почти 230 миллионов, Хабаровскому – чуть больше 136 миллионов".



    https://www.amur.info/news/2020/02/10/167730

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