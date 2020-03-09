Жалобы на антисанитарию на бойне в Толстовке не подтвердились

«По данному факту оперативно была проведена проверка. Антисанитарии в районе бойни нет. Между тем специалисты призывают амурчан о подобных фактах нарушения санитарных норм прежде всего сообщать в управление ветеринарии и Россельхознадзора. По каждому из обращений незамедлительно будут проведены проверки и приняты меры», – говорится в сообщении управления ветеринарии Амурской области.