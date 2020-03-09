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сегодня, 09:18 1

Жалобы на антисанитарию на бойне в Толстовке не подтвердились

Жалобы на антисанитарию на бойне в Толстовке не подтвердились
Фото: instagram.com/amurvetup

В управлении ветеринарии провели проверку распространяемой в социальных сетях информации о том, что возле бойни села Толстовка складируются биологические отходы. Согласно официальным данным, это не подтвердилось.

«По данному факту оперативно была проведена проверка. Антисанитарии в районе бойни нет. Между тем специалисты призывают амурчан о подобных фактах нарушения санитарных норм прежде всего сообщать в управление ветеринарии и Россельхознадзора. По каждому из обращений незамедлительно будут проведены проверки и приняты меры», – говорится в сообщении управления ветеринарии Амурской области.

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#животные #областная власть

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Комментарии
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  • Всем Добра

    Всем Добра
    1 час назад

    И где же фото "возле бойни"??? Все снимки с внутренней территории бойни. А начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов не заинтересованное лицо? Вроде бойня его, хоть оформлена на Серобабу?

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