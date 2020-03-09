Выбор читателей за 8 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 8 марта.

Губернатор Амурской области Василий Орлов 8 марта опубликовал в Инстаграме поздравление с Международным женским днем. Он разместил видео со своим выступлением: глава региона играл на гитаре и пел.

В Благовещенске идут поиски пропавшего 30-летнего мужчины. Владимир Слесь приехал в областной центр из поселка Февральск на учебу. Он перестал выходить на связь.

Издание «Новые известия» подготовило рейтинг регионов России по расходам на еду. Сравнивалось, какую долю от своих доходов люди вынуждены тратить на продукты питания. В рейтинг попала и Амурская область, расположившись примерно в середине списка.

Жесткое ДТП произошло вечером 8 марта на пересечении улиц Октябрьской и Загородной в Благовещенске. В аварии участвовали 4 автомобиля. Один из водителей травмирован.