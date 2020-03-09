Выбор читателей за 8 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 8 марта.
Глава Приамурья в честь 8 Марта сыграл на гитаре и спел (видео)
Губернатор Амурской области Василий Орлов 8 марта опубликовал в Инстаграме поздравление с Международным женским днем. Он разместил видео со своим выступлением: глава региона играл на гитаре и пел.
В Благовещенске пропал мужчина, приехавший на учебу
В Благовещенске идут поиски пропавшего 30-летнего мужчины. Владимир Слесь приехал в областной центр из поселка Февральск на учебу. Он перестал выходить на связь.
Приамурье оказалось в середине рейтинга регионов по расходам на еду
Издание «Новые известия» подготовило рейтинг регионов России по расходам на еду. Сравнивалось, какую долю от своих доходов люди вынуждены тратить на продукты питания. В рейтинг попала и Амурская область, расположившись примерно в середине списка.
ДТП с участием четырех машин произошло в Благовещенске
Жесткое ДТП произошло вечером 8 марта на пересечении улиц Октябрьской и Загородной в Благовещенске. В аварии участвовали 4 автомобиля. Один из водителей травмирован.
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