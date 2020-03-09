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Выбор читателей за 8 марта

Выбор читателей за 8 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 8 марта.

Глава Приамурья в честь 8 Марта сыграл на гитаре и спел (видео)

Губернатор Амурской области Василий Орлов 8 марта опубликовал в Инстаграме поздравление с Международным женским днем. Он разместил видео со своим выступлением: глава региона играл на гитаре и пел.

В Благовещенске пропал мужчина, приехавший на учебу

В Благовещенске идут поиски пропавшего 30-летнего мужчины. Владимир Слесь приехал в областной центр из поселка Февральск на учебу. Он перестал выходить на связь.

Приамурье оказалось в середине рейтинга регионов по расходам на еду

Издание «Новые известия» подготовило рейтинг регионов России по расходам на еду. Сравнивалось, какую долю от своих доходов люди вынуждены тратить на продукты питания. В рейтинг попала и Амурская область, расположившись примерно в середине списка.

ДТП с участием четырех машин произошло в Благовещенске

Жесткое ДТП произошло вечером 8 марта на пересечении улиц Октябрьской и Загородной в Благовещенске. В аварии участвовали 4 автомобиля. Один из водителей травмирован.

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#Обзор #интернет #СМИ

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