Гороскоп 9 марта: Ракам необходима активность, Стрельцам не стоит находиться дома

Восход Солнца: 06:55

Заход Солнца: 18:24

Солнце в Рыбах.

Овен. Возможно, что гнетущие мысли не дадут Вам сегодня расслабиться. Чтобы получше разобраться в своих чувствах, Вы можете решиться провести выходной вне дома. Но это не избавит Вас от тяжелых предчувствий. Смятение чувств способно навредить вашей репутации и осложнить отношения с близкими.

Телец. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, профилактического и лечебного курса, строительства, ремонта. Звезды не рекомендуют пока менять место работы или сферу деятельности, однако отнеситесь к любым предложениям со вниманием.

Близнецы. Расположение звезд не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Низкий жизненный потенциал может повлиять на работоспособность, практический подход к делу и умение принимать верные решения. Общение с лицами противоположного пола будет успешным.

Рак. В целом день будет удачным, если Вы спланируете его заранее. Проведите день активно. Если назначена деловая встреча, осуществите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, Вы не сможете принять правильного решения. Этот день хорош для покупок.

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Лев. Напряженный день, когда удача может отвернуться от Вас в любой момент. Следует быть осторожным, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. День благоприятный для зачатия, гармоничных семейных отношений.

Дева. Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией, покровительством высших сил, справедливостью. Сегодня, как никогда, необходимы сдержанность и такт в общении. Личное обаяние поможет Девам решать множество вопросов одновременно. Будьте особенно осторожны в словах, так как возможно недопонимание и обиды партнеров и членов семьи.

Весы. Сложный, противоречивый день. Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от Вас максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу.

Скорпион. Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко — возможно ухудшение финансового положения, связанное с неудачной покупкой или данными ранее обязательствами. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам.

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Стрелец. Успехи в личной жизни весьма сомнительны. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание. Постарайтесь провести день вне дома. Рекомендуется уединение, прогулки, посещение библиотеки.

Козерог. Благоприятный день для дальних поездок, путешествий, встреч с интересными людьми. Новые впечатления помогут Вам избавиться от усталости, надоевшей обыденности и вернут Вам бодрость и оптимизм. В личной жизни перед вами может встать дилемма, тяжелый выбор.

Водолей. Сегодня будут сильны негативные тенденции предыдущего дня. Не верьте людям, которые от Вас зависят. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Однако не торопитесь ссориться с окружающими Вас людьми. Постарайтесь избегать выяснения отношений, споров и дискуссий.

Рыбы. Этот день отмечен падением жизненных сил и активности. С утра возможно серьезное недомогание или обострение хронических заболеваний. Вы можете почувствовать необъяснимую тревогу. Но образы врага будут существовать только в вашем воображении. Вторую половину дня посвятите оздоровлению тела и духа. Полезны вечерние прогулки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев