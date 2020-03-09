Гороскоп на неделю 9 – 15 марта: Близнецам не стоит вступать в конфликты, Козероги укрепят свою репутацию

Общий астрологический прогноз на неделю с 9 марта по 15 для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам предстоит сложная трудовая неделя, однако труд этот будет приносить удовольствие. У Вас появится много интересных идей, которые потребуют немедленного воплощения в жизнь. Это время выехать на природу и ждать вдохновения.

Телец. Партнерские отношения будут всю неделю стоять на повестке дня у типичных Тельцов. Прежде всего речь идет о супружеском союзе. В будние дни недели отношения складываются замечательно. Вы находите много общего с партнером и вместе проводите свое свободное время.

Близнецы. Неделя сулит быть щедрой на подарки судьбы. Не отказывайте просящим в помощи и добро вернется к Близнецам. Звезды советуют воздержаться от резких высказываний и не вступать в конфликты. Эта неделя благоприятна для расслабляющих вечеров и душевных разговоров.

Рак. На этой неделе у Раков обострятся чувства и интуиция. Вы будете на подсознательном уровне понимать где ложь, а где правда. Именно в этот период Вы можете встретить свою половинку, поэтому постарайтесь не проморгать.

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Лев. На этой неделе у Вас может появиться желание попробовать свои силы в каком-то новом для вас виде деятельности. И велика вероятность, что рядом с Вами весьма своевременно появится человек, который поможет Вам сделать первые шаги на этом поприще.

Дева. Все свободное время займет поиск интересных и перспективных вакансий. Девы потратят немало сил на то, чтобы найти что-то стоящее. На собеседованиях работодатели могут спровоцировать необычные ситуации, чтобы посмотреть, как Вы на это отреагируете.

Весы. На этой неделе люди, которым Вы привыкли доверять, могут проявить себя с весьма неожиданной и крайне отрицательной стороны. Не исключено, что в результате Вы прекратите с ними всяческое общение, хотя велика вероятность, что какой-то именно ваш поступок станет причиной неадекватного поведения этих персон.

Скорпион. Для Скорпионов неделя обещает быть достаточно благоприятным временем. Позитивное влияние планет-покровителей на ваш Знак может обеспечить вам удачу во всех начинаниях. При должном старании Вы сможете добиться успеха в деле, давно ожидающем вашего внимания.

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Стрелец. Вероятен избыток жизненной энергии, но могут проявиться проблемы обмена веществ, изменчивость настроения, повышенная ранимость. Важно сбалансировать питание и следить за эмоционально-психическим состоянием.

Козерог. Козероги на этой неделе смогут укрепить свою репутацию. Во многом это станет возможным за счет демонстрации своих знаний окружающим. Если Вы учитесь в вузе или Вам предстоит пройти экзамен по переаттестации, то с этим у Вас не возникнет проблем.

Водолей. Активность во взаимоотношениях с друзьями может стать одной из главных тенденций в течение этой недели у типичных Водолеев. Вы нередко сами будете инициатором общения со своими знакомыми, часто будете оказываться в центре внимания в дружеском коллективе.

Рыбы. Для Рыб пришло время перемен. Если есть возможность начать новое интересное дело – воспользуйтесь этим шансом. Могут напомнить о себе старые «болячки» – обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Астролог: Вальдемар Небоходцев