Путин: количество сроков избрания президентом желательно ограничивать

В России должна быть гарантирована сменяемость власти. Для этого необходимо ограничить количество сроков, на которые может избираться президент. Об этом 8 марта заявил российский лидер Владимир Путин в контексте обсуждения поправок в Конституцию в интервью на телеканале «Россия-1».

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти.

Российский лидер при этом отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет. В частности, в США такое ограничение было введено совсем недавно, а во многих странах его не существует и в настоящее время.

Президент также заявил, что не пойдет на создание неприемлемой для России системы государственной власти ради продления своих полномочий.

«Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», – приводит слова президента ТАСС.