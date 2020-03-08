Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8марта
Предыдущая новость
сегодня, 21:08 16

Путин: количество сроков избрания президентом желательно ограничивать

Путин: количество сроков избрания президентом желательно ограничивать
Фото: скриншот видео

В России должна быть гарантирована сменяемость власти. Для этого необходимо ограничить количество сроков, на которые может избираться президент. Об этом 8 марта заявил российский лидер Владимир Путин в контексте обсуждения поправок в Конституцию в интервью на телеканале «Россия-1».

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти.

Российский лидер при этом отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет. В частности, в США такое ограничение было введено совсем недавно, а во многих странах его не существует и в настоящее время.

Президент также заявил, что не пойдет на создание неприемлемой для России системы государственной власти ради продления своих полномочий.

«Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», – приводит слова президента ТАСС.

Просмотров всего: 244

#выборы #закон

распечатать


Общество

Полис ОСАГО в России снова изменил формат
Общество

Законопроект о продаже алкоголя в жилых домах ждет ужесточение

вчера, 16:29
Происшествия 2

Благовещенец пытался получить водительские права по поддельной медсправке
Происшествия

Ночью в Благовещенске правоохранители преследовали нетрезвого водителя «жигулей»
Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Но хватит ли у Союзмультфильма красок, чтобы нарисовать новый мультфильм про новую гиперзвуковую ракету.Вот что тревожно.

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Тролляка Путин.

  • full

    full
    1 час назад

    Редкостный лицемер.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Гыг, человек, который сидит 5 срок подряд говорит об ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ограничения сроков. Все сделали вид, что поверили.

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    1 час назад

    А какая разница?Все равно ельциские у руля,кто бы не был.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Aннигилятор

    А какая разница?Все равно ельциские у руля,кто бы не был.



    Это питерские, всех ельцинских задвинули 20 лет назад.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    ФЕЕРИЧНО!!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    ВОСХИТИТЕЛЬНО!!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    ВСЕ - КАК ОДИН - на участки для голосования за БЛОК!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    НОВАЯ КОньсьТИТУЦЫЯ - ЗАЛОГ НАШЕГО УСПЕХА И ПОБЕДЫ!!! ПРГОЛОСУЕМ ВСЕ ЗА!!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    – Видишь суслика?

    – Нет.

    – Вот и я не вижу. А он есть.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    — Сколько я показываю пальцев, Уинстон?

    — Четыре.

    — А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?

    Джордж Оруэлл. 1984

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    И ответом встали перед его глазами три лозунга на белом фасаде министерства правды:

    ВОЙНА — ЭТО МИР

    СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО

    НЕЗНАНИЕ — СИЛА

    Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне — голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках — повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели — нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    54 минуты назад

    наигрался. Пора и в сумерок. Вожжи в любом случае со всех сторон держать будит......

  • Maikl

    Maikl
    51 минута назад

    Актёр..еще тот актёр...

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    36 минут назад

    Путин: количество сроков избрания президентом желательно ограничивать

    Статьей УК

Показать все (16) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь