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ДТП с участием четырех машин произошло в Благовещенске

ДТП с участием четырех машин произошло в Благовещенске
Фото: скриншот видео

Жесткое ДТП произошло вечером 8 марта на пересечении улиц Октябрьской и Загородной в Благовещенске. В аварии участвовали 4 автомобиля. Один из водителей травмирован.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции причины и обстоятельства выясняются. Пострадавшего мужчину доставили в приемное отделение Амурской областной детской клинической больницы.

Как сообщили очевидцы аварии, пострадавший виновник столкновения был с признаками алкогольного опьянения.

Видео с места аварии опубликовал один из городских пабликов в Инстаграме. Как указано в описании публикации, после ДТП дошло до рукоприкладства.

На видео видно, что автомобили сильно повреждены, на месте работает машина скорой помощи.

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#ДТП #происшествия

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