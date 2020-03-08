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Продавец – самая популярная женская профессия в России

Продавец – самая популярная женская профессия в России
Фото: pixabay.com

Рейтинг популярных направлений деятельности женщин в России за три квартала 2019 года на основе данных Росстата накануне 8 марта составил RT. Большинство женщин в России работают продавцами (13,1 %).

На втором месте – специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1 % от общего числа работников женского пола.

Замыкают тройку лидеров специалисты в сфере бизнеса и администрирования – таковых 9,7 %. Далее следуют средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медицинский персонал, то есть медсестры (6,7 %).

Всего в России по состоянию на конец третьего квартала 2019 года работали 35,2 миллиона женщин.

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