Продавец – самая популярная женская профессия в России
Рейтинг популярных направлений деятельности женщин в России за три квартала 2019 года на основе данных Росстата накануне 8 марта составил RT. Большинство женщин в России работают продавцами (13,1 %).
На втором месте – специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1 % от общего числа работников женского пола.
Замыкают тройку лидеров специалисты в сфере бизнеса и администрирования – таковых 9,7 %. Далее следуют средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медицинский персонал, то есть медсестры (6,7 %).
Всего в России по состоянию на конец третьего квартала 2019 года работали 35,2 миллиона женщин.
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