Продавец – самая популярная женская профессия в России

На втором месте – специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1 % от общего числа работников женского пола.

Замыкают тройку лидеров специалисты в сфере бизнеса и администрирования – таковых 9,7 %. Далее следуют средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медицинский персонал, то есть медсестры (6,7 %).

Всего в России по состоянию на конец третьего квартала 2019 года работали 35,2 миллиона женщин.