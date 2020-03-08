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сегодня, 19:22 0

Полис ОСАГО в России снова изменил формат

Полис ОСАГО в России снова изменил формат
Фото: pixabay.com

В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Теперь водители могут внести информацию о каско на обратную сторону документа.

Согласно указаниям Центробанка, у водителей появилась возможность внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО без отдельного заключения договора добровольного автострахования.

Полис нового формата включает риски утраты либо повреждения автомобиля. Также он может предусматривать франшизу, которая не превышает 20 % от страховой суммы.

Помимо этого, будут совпадать сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования. Таким образом, если срок действия ОСАГО истек, то прекращается действие каско.

При этом у водителей есть возможность отказаться от добровольной страховки, не расторгая договор обязательной «автогражданки», сообщает Ren.tv.

Новый полис полис доступен как в бумажном и в электронном виде.

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#закон

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