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Пропавший в Благовещенске мужчина просто не выходил на связь

Пропавший в Благовещенске мужчина просто не выходил на связь

Поиски пропавшего 30-летнего мужчины, пропавшего в Благовещенске, 8 марта закончились успешно. Владимир Слесь был найден живым и здоровым при участии сотрудников полиции.

Как сообщало «Амур.инфо», мужчина приехал в областной центр из поселка Февральск на учебу. 6 марта он перестал выходить на связь. Чтобы найти человека, в полицию и в СМИ обратилась жена брата пропавшего Надежда.

«Мы просто не знали адрес, где он остановился, – пояснила подробности поисков Надежда. – Потом мы через полицию нашли адрес, поднялись, достучались, он открыл дверь и вопрос отпал. Просто трубку не брал почему-то. Жив – здоров, не били, не угрожали. Все хорошо».

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#происшествия

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