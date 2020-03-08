Россиянам, которые не могут выехать из провинции Хэйлунцзян, продлят визы

Иностранцам, не имеющим возможности выехать из провинции Хэйлунцзян, визы КНР будут продлевать на 2 месяца. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Харбине. Ранее в соцсетях и в СМИ на эту тему появлялась противоречивая информация.

Для иностранцев, находящихся на территории провинции Хэйлунцзян, в случае невозможности выехать из Китая или продлить срок действия визы в связи с карантином из-за вспышки коронавируса действует автоматическое продление срока виз на 2 месяца, сообщает Генконсульство РФ в Харбине в соцсети ВКонтакте.

«Для иностранных граждан, которые не имеют возможности выехать из Китая или продлить срок визы из-за карантина, перекрытых дорог и других объективных причин, вызванных эпидемией, действует автоматическое продление сроков виз на 2 месяца. Тем не менее по окончании эпидемии данной категории граждан все равно необходимо обратиться в ближайшие отделы въезда-выезда. В период эпидемии лица, у которых закончилась виза, могут беспрепятственно выехать из страны без оформления продления», говорится в сообщении.

При этом по вопросам продления, и для уточнения конкретных ситуаций с визами, дипмиссия все же советует обращаться в визовые отделы управления общественной безопасности на местах.

«Со своей стороны рекомендуем, если имеется возможность, по вопросам продления виз обращаться напрямую за разъяснением в органы въезда-выезда по месту пребывания», – пояснили в Генконсульстве.

Ранее в соцсетях и в СМИ появилась информация об автоматическом продлении всех виз для иностранцев, которые находятся на территории провинции Хэйлунцзян. Некоторые источники говорили, что визовые отделы провинции относятся к каждому случаю избирательно.

В международном отделе одного из вузов Харбина Biang.ru пояснили, что визовый отдел Харбина избирательно относится в основном к иностранцам, имеющим китайскую визу категории F (деловая виза). По визе этой категории полноценно работать на территории Китая запрещено, однако многие иностранцы оформляют себе такие визы через визовые компании и приезжают в Китай работать в основном преподавателями, переводчиками и консультантами.

В комментариях к публикации на вопрос – осуществляются ли железнодорожные проезды из Харбина в Суйфэньхэ, а также из Харбина до Хэйхэ – Генконсульство ответило, что «железнодорожное сообщение из Харбина в Суйфэньхэ и Хэйхэ осуществляется на регулярной основе».