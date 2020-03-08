В Тындинском районе загорелся многоквартирный жилой дом

В селе Уркан Тындинского района загорелся двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило ночью 8 марта.

Возгорание произошло в нежилой квартире на втором этаже. К месту прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 22 поселка Соловьёвск, в составе трех человек и одной единицы техники.

В течение трех минут открытое горение ликвидировали, квартиру отстояли, не допустив распространения огня на соседние жилые помещения. Причина и виновник устанавливаются. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области