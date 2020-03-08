В китайской провинции Хэйлунцзян новых случаев коронавируса не зафиксировано

За минувшие сутки в соседней с Россией провинции Хэйлунцзян выздоровели и выписаны из больниц еще 7 человек. Новых случаев заболевания не зафиксировано.

Еще 59 заболевших коронавирусом нового вида остаются в больницах китайской провинции, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению региона.

По данным ведомства, 26 заболевших коронавирусом по-прежнему остаются в больницах Харбина, 8 в Шуанъяшане, 6 в Суйхуа, 6 в Цицикаре, 5 в Цзиси, 3 в Дацине, 2 в Муданьцзяне, 1 в Цитайхэ, 1 в Хэгане и 1 в Хэйхэ. Состояние 27 больных оценивается, как тяжелое.

С момента вспышки коронавируса в провинции Хэйлунцзян в общей сложности зафиксирован 481 случай заболевания, всего с учетом выписавшихся семи за минувшие сутки 409 выздоровели, 13 скончались.

Под медицинским наблюдением остается 131 человек. В больницы провинции с симптомами, похожими на заболевание, обращались 1 272 человека.

Всего по Китаю, по сводным данным региональных комитетов здравоохранения, 8 марта на 12:40 по пекинскому времени, в больницах оставалось 20 613 больных коронавирусом, что на 1 650 человек меньше, чем сутками ранее. 5 264 находятся в тяжелом состоянии, заболевание подозревается у 458 человек. Всего зарегистрировано 3 100 летальных исходов, это на 27 больше, чем сутками ранее, сообщает biang.ru.