В селах Белогорского района начали бегать лисы

В селах Возжаевка и Амурское Белогорского района были замечены лисы. Видео о том, как дикий хищник гоняется за кошкой, опубликовал один из инстаграм-аккаунтов. На кадрах видно, что лиса находится в одном из дворов жилого многоквартирного дома.

В видео отчетливо слышно, что ситуацию комментируют дети: «Она по всему селу бегает». Также в публикации присутствует объявление администрации Возжаевсгого сельсовета о том, что на территории двух сел замечены лисы. «Просим вас ограничить нахождение на улицах муниципального образования своих детей. Проводятся мероприятия по отлову диких лис» – говорится в объявлении. Кроме того, в Инстаграме размещена фотография убитой лисы.

Начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов сообщил «Амур.инфо», что это видео было снято неделю назад. И, действительно, в селах было зафиксировано два случая выхода диких животных к людям. Материал по инциденту доставили в ветуправление в конце прошлой недели, и он находится сейчас в работе. Официальная информация о том, было ли у лис обнаружено бешенство, пока отсутствует.

В Амурской области дикие животные, в частности лисы, периодически выходят к месту жительства людей. Как сообщало Амур.инфо, в феврале 2020 года лиса напала на жителя Ромненского района и укусила его за лицо.