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сегодня, 13:20 0

450 тысяч цветов планируют высадить в Благовещенске в мае-июне

450 тысяч цветов планируют высадить в Благовещенске в мае-июне
Фото: pixabay.com

Благовещенск этим летом украсят почти полмиллиона цветов. Площадь обслуживания зеленых насаждений за последний год увеличилась более чем на 2,5 гектара и составила почти 25 гектаров.

На муниципальном обслуживании в городе находятся 8 скверов, а также зеленые зоны на площади Ленина и по улицам Краснофлотской, Пионерской, Загородной, Ленина, 50-летия Октября, Калинина, Октябрьской и Театральной.

Традиционно в Благовещенске проводят санитарную рубку, санитарную и формовочную обрезку и омоложение деревьев.

Почти 1 900 квадратных метров займут коврово-черенковые культуры. Растения в кассетах расположат в общей сложности на площади 6,4 тысячи квадратных метров. Также запланировано вертикальное озеленение.

С 25 мая по 14 июня планируется высадить 450 тысяч цветов. Общая площадь обслуживания цветников составит 8,3 тысячи квадратных метров.

На улицах амурской столицы этим летом распустятся 15 видов цветочных культур. В их числе рудбекия, тагетис, петуния, плющ, папоротник, портулак, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

Жителям города напоминают, что необходимо бережно относиться к городскому озеленению, не рвать цветы на клумбах и не выкапывать саженцы.

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#жизнь

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