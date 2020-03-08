В Благовещенске пропал мужчина, приехавший на учебу

В Благовещенске идут поиски пропавшего 30-летнего мужчины. Владимир Слесь приехал в областной центр из поселка Февральск на учебу. Он перестал выходить на связь.

«В последний раз был на связи в пятницу, 6 марта. Сейчас идет вызов, однако трубку никто не берет», – рассказала ИА «Амур.инфо» Надежда, жена брата пропавшего.

По словам собеседницы, родные мужчины 8 марта будут обращаться в полицию. Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить Надежде по телефону 8-924-346-32-98.