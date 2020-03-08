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сегодня, 12:10 3

Приамурье оказалось в середине рейтинга регионов по расходам на еду

Приамурье оказалось в середине рейтинга регионов по расходам на еду
Фото: pixabay.com

Издание «Новые известия» подготовило рейтинг регионов России по расходам на еду. Сравнивалось, какую долю от своих доходов люди вынуждены тратить на продукты питания. В рейтинг попала и Амурская область, расположившись примерно в середине списка.

При составлении перечня исходили из того, что полноценная продуктовая корзина стоит приблизительно на 37 % дороже официальной. Соответственно, увеличили стоимость продуктовой корзины в каждом регионе на 37 % и полученное значение сравнили со среднедушевыми доходами в регионе по данным Росстата.

Всего в рейтинге 85 мест (1-е – наименьшая доля расходов на еду, последнее – наибольшая), и Амурская область заняла 31-ю строчку. Результат региона – 26,87 % расходов на продукты питания.

В лидерах рейтинга оказались: 1-е место – Ямало-Ненецкий АО – 14,57 %, 2-е место – Ненецкий АО – 17,39 %, 3-е место – Чукотский автономный округ – 18,20 %. Аутсайдеры: 83-е место – Еврейская автономная область – 43,29 %, 84-е место – Республика Тыва – 50,74 %, 85-е – Забайкальский край – 50,90 %.

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#финансы

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Комментарии
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  • известный

    известный
    3 часа назад

    У нас в последнее время и меня радует это праышение зарплат враче и медперсоналу, учителям, а остольным работающим в бюджетных работников приходится выживать. Зато лозунг область живёт. С чего она умирает.

  • mm_Анна Зуева

    mm_Анна Зуева
    3 часа назад

    Сейчас многие жалуются, что денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы...

    Зарабатывать 10-15 тыcяч в дeнь можно легко, сoвеpшeннo без oпытa, надо только мeста знать.

    Если кому интeреснo, вот сайт http://clickapp.xyz/tds/80208

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    mm_Анна ЗуеваСейчас многие жалуются, что денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы... Зарабатывать 10-15 тыcяч в дeнь можно легко, сoвеpшeннo без oпытa, надо только мeста знать. Если кому интeреснo, вот сайт http://clickapp.xyz/tds/80208
    Бесплатный сыр,только в мышеловке, простая истина,а чтоб получить приличную зарплату надо вкалывать без перерыва и отпуска,ну я не имею отдельную категорию людей,о которой все знают.

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