Приамурье оказалось в середине рейтинга регионов по расходам на еду

При составлении перечня исходили из того, что полноценная продуктовая корзина стоит приблизительно на 37 % дороже официальной. Соответственно, увеличили стоимость продуктовой корзины в каждом регионе на 37 % и полученное значение сравнили со среднедушевыми доходами в регионе по данным Росстата.

Всего в рейтинге 85 мест (1-е – наименьшая доля расходов на еду, последнее – наибольшая), и Амурская область заняла 31-ю строчку. Результат региона – 26,87 % расходов на продукты питания.

В лидерах рейтинга оказались: 1-е место – Ямало-Ненецкий АО – 14,57 %, 2-е место – Ненецкий АО – 17,39 %, 3-е место – Чукотский автономный округ – 18,20 %. Аутсайдеры: 83-е место – Еврейская автономная область – 43,29 %, 84-е место – Республика Тыва – 50,74 %, 85-е – Забайкальский край – 50,90 %.