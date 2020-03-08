Амурчане стали победителями соревнований по ушу в Москве

Фото: instagram.com/amurminsport

С 1 по 6 марта в Москве прошли чемпионат и первенство России по ушу в дисциплинах кунгфу и юнчуньцюань. Участие в соревнованиях приняли 777 спортсменов из 41 субъекта России. За победу боролась и команда Амурской области – амурчане завоевали медали разного достоинства.

В дисциплине кунгфу спортсмены из Приамурья стали обладателями 14 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. В дисциплине юнчуньцюань результаты следующие: 4 золота, 5 серебряных и 4 бронзовые медалей, сообщает в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

В командном зачете по итогу двух дисциплин Приамурье разместилось на 5 месте из 41 субъекта России.