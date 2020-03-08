Соцсети: легковушка протаранила знак «Свободненский район» в Приамурье (видео)
В нескольких инстаграм-пабликах появилась информация о происшествии в Амурской области. Легковой автомобиль совершил наезд на дорожный знак «Свободненский район».
Подробности этого ДТП на момент публикации неизвестны. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили только, что люди в аварии не пострадали.
Происшествие вызвало отклик у пользователей Инстаграма. Один из них написал, что по этому знаку было удобно ориентироваться, сколько осталось до города Свободный.
Видео: instagram.com/kriminal.blg
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