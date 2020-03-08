Специалист не рекомендует амурчанам ставить рядом подаренные и домашние цветы

Начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов дал рекомендацию к 8 Марта. По словам специалиста, не стоит ставить подаренные цветы рядом с домашними, так как это может навредить последним.

«Восьмое марта – это такой день в году, когда миллионы роз, хризантем, тюльпанов, других прекрасных цветов переезжают из цветочных магазинов в дома, где обитают прекрасные дамы. К сожалению, вместе с подаренными букетами к прекрасным дамам в дом могут нагрянуть и различного вида неприятные насекомые. На привезенных из-за рубежа цветах часто квартируют тли, трипсы, клещи и щитовки. Россельхознадзор, конечно, смотрит их на границе, однако контроль только выборочный, каждый цветок не проверишь, к тому же часто вредители в цветах приезжают в стадии яйца или крохотной личинки, которые без микроскопа и не увидишь. А в домашнем тепле из них быстро разовьются прожорливые твари, которые основательно испортят внешний вид цветов. И придется многократно проводить химические обработки домашних цветов, травя себя и домочадцев вредной химией, пока не удастся от них избавиться. А некоторые виды вредителей, например калифорнийский трипс, вообще не удается победить даже многократным применением пестицидов. "Помогает" только выброс зараженного цветка в мусорное ведро», – сообщил Павел Жирнов.

По словам Павла, чтобы не заразить домашние растения, подаренный букет следует разместить хотя бы на отдельном столике. Требуется, чтобы новый букет не стоял на одной плоскости, например подоконнике, с домашними растениями и не касался их. «Мелкие, нелетающие вредные насекомые далеко не уползут», – замечает он.

Перед тем как занести в дом купленные растения, необходимо их осмотреть. «Может, уже на этой стадии у вас отпадет желание их ставить в вазу. Также стоит дистанцировать подаренные цветы от рассады овощей и цветов, если вы еще и садовод. На окнах обязательно должны быть москитные сетки, исключающие занос насекомых с улицы в теплое время», – советует Павел Жирнов.