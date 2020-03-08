Мэр Благовещенска и ее замы записали видеопоздравление с 8 Марта
В Инстаграме администрации Благовещенска появилось видео, где женщин с 8 Марта поздравляют мэр города Валентина Калита, первый заместитель мэра Олег Имамеев, заместители Виктория Хопатько, Игорь Черный и Игорь Берлинский.
«Весна приносит с собой рассвет природы, оживление, ожидания, надежды. И пусть в каждой семье появятся новые планы, новые желания и появятся новые возможности для того, чтобы мечты сбывались», – пожелала Валентина Калита.
«Это замечательный день, когда сердца мужчин наполнены особой благодарностью к вам, милые женщины. Тем, кто дарит добро, радость, кто вдохновляет на благородные поступки, ради кого мужчины готовы совершать любые безумства», – добавил Олег Имамеев.
«Спасибо вам за поддержку и понимание, за тепло и уют в наших семьях и нашем родном городе – Благовещенске», – сказала Виктория Хопатько.
«Пусть весеннее настроение сопровождает вас всегда, придавая сил и уверенности в жизни», – пожелал Игорь Черный.
«Пожелаем вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть окружающие вас мужчины дарят вам теплоту, заботу и понимание. Будьте счастливы!» – подытожил Игорь Берлинский.
Видео со своим поздравлениями записал и заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.
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Уважаемые дамы! Хочу поздравить Вас всех с Праздником! Всех матерей, жён, дочерей, сестёр, бабушек и всех всех представительниц лучшей, прекрасной половины человечества с Международным женским Днём! Очень рад, что живу в мире где есть женщины - первопричина всех подвигов, великих открытий, мировых войн и самых значимых достижений человечества. Всех благ, человеческого тепла, любви, терпения и счастья!!!🌹🌹🌹#8марта #максимноженкин #благовещенск
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