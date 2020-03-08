Мэр Благовещенска и ее замы записали видеопоздравление с 8 Марта

Фото: кадр видео

В Инстаграме администрации Благовещенска появилось видео, где женщин с 8 Марта поздравляют мэр города Валентина Калита, первый заместитель мэра Олег Имамеев, заместители Виктория Хопатько, Игорь Черный и Игорь Берлинский.

«Весна приносит с собой рассвет природы, оживление, ожидания, надежды. И пусть в каждой семье появятся новые планы, новые желания и появятся новые возможности для того, чтобы мечты сбывались», – пожелала Валентина Калита.

«Это замечательный день, когда сердца мужчин наполнены особой благодарностью к вам, милые женщины. Тем, кто дарит добро, радость, кто вдохновляет на благородные поступки, ради кого мужчины готовы совершать любые безумства», – добавил Олег Имамеев.

«Спасибо вам за поддержку и понимание, за тепло и уют в наших семьях и нашем родном городе – Благовещенске», – сказала Виктория Хопатько.

«Пусть весеннее настроение сопровождает вас всегда, придавая сил и уверенности в жизни», – пожелал Игорь Черный.

«Пожелаем вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть окружающие вас мужчины дарят вам теплоту, заботу и понимание. Будьте счастливы!» – подытожил Игорь Берлинский.

Видео со своим поздравлениями записал и заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.