Глава Приамурья в честь 8 Марта сыграл на гитаре и спел (видео)
Губернатор Амурской области Василий Орлов 8 марта опубликовал в Инстаграме поздравление с Международным женским днем. Он разместил видео со своим выступлением: глава региона играл на гитаре и пел.
Орлов исполнил песню Николая Караченцова и Ирины Уваровой «Что тебе подарить». «Будьте счастливы и любимы каждый день!» – пожелал женщинам глава Приамурья.
Пользователи Инстаграма поблагодарили Орлова за такой музыкальный подарок. Они отметили, что талантливый человек талантлив во всем.
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