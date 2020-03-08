Глава Приамурья в честь 8 Марта сыграл на гитаре и спел (видео)

Фото: кадр видео

Губернатор Амурской области Василий Орлов 8 марта опубликовал в Инстаграме поздравление с Международным женским днем. Он разместил видео со своим выступлением: глава региона играл на гитаре и пел.

Орлов исполнил песню Николая Караченцова и Ирины Уваровой «Что тебе подарить». «Будьте счастливы и любимы каждый день!» – пожелал женщинам глава Приамурья. Пользователи Инстаграма поблагодарили Орлова за такой музыкальный подарок. Они отметили, что талантливый человек талантлив во всем. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Орлов (@va.orlov) 7 Мар 2020 в 2:52 PST

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Александр Авдеев