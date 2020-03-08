Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:34 7

Глава Приамурья в честь 8 Марта сыграл на гитаре и спел (видео)

Глава Приамурья в честь 8 Марта сыграл на гитаре и спел (видео)
Фото: кадр видео

Губернатор Амурской области Василий Орлов 8 марта опубликовал в Инстаграме поздравление с Международным женским днем. Он разместил видео со своим выступлением: глава региона играл на гитаре и пел.

Орлов исполнил песню Николая Караченцова и Ирины Уваровой «Что тебе подарить». «Будьте счастливы и любимы каждый день!» – пожелал женщинам глава Приамурья.

Пользователи Инстаграма поблагодарили Орлова за такой музыкальный подарок. Они отметили, что талантливый человек талантлив во всем.

Просмотров всего: 594

#губернатор #музыка #праздники

распечатать


Общество

Специалист не рекомендует амурчанам ставить рядом подаренные и домашние цветы
Власть

Мэр Благовещенска и ее замы записали видеопоздравление с 8 Марта

Общество 1

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать правильные цветы к 8 Марта
Общество 6

В СИЗО для женщин-заключенных в преддверии 8 Марта провели мастер-класс по йоге
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Lushik

    Lushik
    1 час назад

    Очень здророво!!!

  • Lushik

    Lushik
    1 час назад

    Очень здророво!!!

  • Lushik

    Lushik
    1 час назад

    Очень здророво!!!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Да, здорово, но только дорога по Шимановского была бы идеальным подарком

  • КП

    КП
    54 минуты назад

    MyxiraДа, здорово, но только дорога по Шимановского была бы идеальным подарком


    У кого что болит, тот о том и говорит.

  • Victrix

    Victrix
    31 минута назад

    Myxira

    Да, здорово, но только дорога по Шимановского была бы идеальным подарком



    Бачили очи, шо куповали, теперь ишьте, хоть повылазьте.

  • vertex

    vertex
    30 минут назад

    Victrix

    Myxira

    Да, здорово, но только дорога по Шимановского была бы идеальным подарком



    Бачили очи, шо куповали, теперь ишьте, хоть повылазьте.



Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь