При пожаре в Ромненском районе спасен человек

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

7 марта был пожар в селе Дальневосточное Ромненского района: горел жилой дом. Прибывшие на место огнеборцы отстояли жилище, а также спасли человека.

Сообщение о пожаре в Дальневосточном поступило 7 марта в 15:26: произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. Оперативно к месту вызова прибыли силы пожарно-спасательной части № 44 и добровольной пожарной дружины, всего четыре человека и две единицы техники.

Огнеборцами был спасен мужчина 1947 года рождения. Через 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение, дом отстояли. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.