Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:15 1

При пожаре в Ромненском районе спасен человек

При пожаре в Ромненском районе спасен человек
Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

7 марта был пожар в селе Дальневосточное Ромненского района: горел жилой дом. Прибывшие на место огнеборцы отстояли жилище, а также спасли человека.

Сообщение о пожаре в Дальневосточном поступило 7 марта в 15:26: произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. Оперативно к месту вызова прибыли силы пожарно-спасательной части № 44 и добровольной пожарной дружины, всего четыре человека и две единицы техники.

Огнеборцами был спасен мужчина 1947 года рождения. Через 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение, дом отстояли. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 162

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Соцсети: легковушка протаранила знак «Свободненский район» в Приамурье (видео)
Общество

Амурчане смогут узнать о действующих термоточках через мобильное приложение
Происшествия 1

В Михайловском районе утро началось с борьбы с пожаром (видео)
Происшествия 2

Благовещенец пытался получить водительские права по поддельной медсправке
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Виктор Васин

    mm_Виктор Васин
    3 часа назад

    Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь