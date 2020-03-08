Выбор читателей за 7 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 7 марта.

В Благовещенске, как и обещали, полностью перекрыли движение на путепроводе в районе улицы Загородной. Сооружение закрыли на капитальный ремонт. Из-за этого в микрорайоне сразу на нескольких улицах образовались пробки.

Студент из Благовещенска Юрий Пирогов стал автором и героем необычного видео. На молодого амурчанина вылили 10 литров сгущенки. Видеоролик Юрий снимал для своего Инстаграма, чтобы привлечь внимание аудитории и новых подписчиков.

В субботу, 7 марта, на 79-м году скончался бывший генеральный директор предприятия «Амурснабсбыт» Владимир Иванович Батаев. Об этом сообщают его коллеги.

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения нового коронавируса. Согласно наблюдению за 89 пациентами в Ухане, оказалось, что у тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.