В КНР одобрили тест-систему для диагностики коронавируса за 29 минут

Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему для быстрой диагностики. Она позволяет получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут.

Систему разработала группа исследователей во главе со специалистами Сямыньского университета. Ее можно применять для диагностирования клинических случаев, предполагаемых случаев заражения и скрининга групп высокого риска. Клинические испытания медики провели в больницах города Ухань — очага распространения Covid-19.

По словам разработчика, тест-систему одобрил и Евросоюз. Три набора уже доставили в Италию, Австрию и Нидерланды, пишет РИА Новости.