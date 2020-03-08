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сегодня, 07:59 5

В КНР одобрили тест-систему для диагностики коронавируса за 29 минут

В КНР одобрили тест-систему для диагностики коронавируса за 29 минут
Фото: pixabay.com

Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему для быстрой диагностики. Она позволяет получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут.

Систему разработала группа исследователей во главе со специалистами Сямыньского университета. Ее можно применять для диагностирования клинических случаев, предполагаемых случаев заражения и скрининга групп высокого риска. Клинические испытания медики провели в больницах города Ухань — очага распространения Covid-19.

По словам разработчика, тест-систему одобрил и Евросоюз. Три набора уже доставили в Италию, Австрию и Нидерланды, пишет РИА Новости.

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#Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • mm_Виктор Васин

    mm_Виктор Васин
    3 часа назад

    Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    Может в Благовещенск одну тестилку подарят?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Gelo-aqua59

    Может в Благовещенск одну тестилку подарят?



    "Кто же вероятному противнику презенты готовит?)"

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Хотя бы в знак благодарности,за всё хорошее,что делаем для них.Странно Австрия,Нидерланды,Италия,а где Россия?

  • Алхимик

    Алхимик
    31 минута назад

    Там где "жарко", туда и дарят.

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