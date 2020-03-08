Гороскоп 8 марта: Овнам необходим отдых, Скорпионам стоит рискнуть

Восход Солнца: 06:57

Заход Солнца: 18:23

Солнце в Рыбах.

Овен. День благоприятен для мужчин-Овнов. Сегодня они смогут уладить проблемы, связанные с личными отношениями или с ремонтом квартиры, благоустройством дома. Любая покупка, кроме приобретения мебели и изделий из дерева, будет удачной. Женщинам-Овнам сегодня рекомендуется больше отдыхать.

Телец. День откровений, очищения мыслей, день размышлений. В этот день окружающая действительность проецируется на Вас, поэтому следите за приметами. Благоприятны действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома.

Близнецы. Вас ожидает тяжелый день. Смена настроения или легкомыслие помешает Близнецам справиться с самыми обыденными задачами. Не исключена кризисная ситуация в материальном положении.

Рак. Звезды вновь берут Раков под свое покровительство. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, что обеспечит успех в личных отношениях или удачу в коммерческих делах. Поддержка влиятельных особ или партнеров поднимет Вас на ступеньку по служебной лестнице или принесет финансовую прибыль. Не исключена возможность выигрыша или подарка от близкого человека.

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Лев. День символизирует преображение. Многие будут способны изменить свое поведение и даже внешний облик. Сегодня будет трудно долго и методично заниматься какой-либо работой.

Дева. Очень напряженный день, несущий как позитивные, так и негативные тенденции. Женщинам-Девам предстоит знакомство, которое может стать началом любовного романа, однако стремление доминировать и некоторая легкомысленность приведет к слезам и разочарованиям.

Весы. Жизненный потенциал на высоком уровне. Избыток энергии может оказаться разрушительным для мужчин-Весов. Вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликтов с окружающими.

Скорпион. Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. На любовном фронте пока не предвидится никаких перемен, и это даже хорошо: ничто не будет отвлекать Вас от более серьезных дел. Возможно небольшое перенапряжение. Смелые решения можно не боясь осуществлять во второй половине дня.

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Стрелец. Сегодня от Вас потребуется принятие важных решений. Звезды советуют взвесить свои ожидания и претензии к партнерам и подумать, что и как можно исправить. Постарайтесь не назначать на первую половину дня деловых встреч.

Козерог. День символизирует перемены и трансформации. Те Козероги, которые работают по контракту, имеют возможность получить постоянную работу. Постарайтесь не упустить представившихся возможностей улучшить свое положение.

Водолей. Активный, творческий день, проходит под знаком любви. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. В этот день можете проводить деловые встречи с начальством или влиятельными покровителями.

Рыбы. Сегодня не исключены неожиданные повороты судьбы. Вероятно, высокий жизненный потенциал заставит мужчин-Рыб проявить максимальную активность и работоспособность, однако из-за неблагоприятного расположения планет заключенные соглашения и договоренности скорее всего не принесут желаемых результатов. Женщинам-Рыбам следует быть внимательными при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями — возможные проблемы произойдут именно из-за них. Нестандартный подход к любому делу приведет к высоким результатам. Успехи в личной жизни весьма сомнительны.

Астролог: Вальдемар Небоходцев