К 2024 году налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 миллиардов

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса. К 2024 году она возрастет на 50 миллиардов рублей.

Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте в феврале попросило «Опору России» подготовить свой отзыв на законопроект Минфина. Ведомство предлагает повысить социальные взносы для ИП в течение последующих четырех лет — на 10; 6; 9,6; 6 и 6 %.

Предполагается таким образом увеличить взносы в бюджет ПФР и Фонда обязательного медицинского страхования. Цель законопроекта заключается в повышении сбалансированности пенсионной системы и улучшении обеспечения населения бесплатной медициной.

Минфин объяснил принцип законопроекта: размеры взносов индексируются пропорционально увеличению предельной базы для выплаты за работников. Индексация взносов – стандартная процедура, необходимая для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав. Это не несет рисков для предпринимателей. Повышение фиксированного взноса, например, в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав.

По данным ФНС, по итогам 2019 года в России действовало 3,9 миллиона ИП, они уплатили в бюджеты соцфондов 173 миллиарда рублей. Размер фиксированного взноса составлял 36,2 тысячи рублей (в 2020-м он вырос на 12 %), пишут «Известия».

Одобрение инициативы приведет к повышению фискальной нагрузки на предпринимателей на 14 миллиардов рублей в следующем году и на 50 миллиардов накопленным итогом к 2024-му, говорится в ответном письме президента «Опоры России» Александра Калинина к начальнику ГПУ Ларисе Брычевой.

Предлагаемые министерством темпы роста отчислений существенно опережают прогноз инфляции, которая ожидается не выше 4 %, полагает Калинин. Он предложил увеличивать взносы с аналогичной скоростью. Также в «Опоре» считают необходимым повысить порог дохода для расчета переменной суммы отчислений с 300 до 600 тысяч рублей.

Также в организации ожидают, что одобрение поправок Министерства финансов приведет к массовому уходу индивидуальных предпринимателей в тень и всплеску неформальной занятости. Это может поставить под угрозу срыва нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса.

Как заявил «Известиям» глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, предложение «Опоры России» соответствует позиции организации. Суммы фиксированных платежей лучше корректировать на какую-то логично обоснованную величину: это может быть инфляция.