На Партизанской сопке в Зейском районе водрузили Знамя Победы (фото)

Над Зейским районом взвилось Знамя Победы. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники администрации района, визит-центра Зеи, активисты совершили восхождение на живописную Партизанскую сопку, где установили копию Знамени Победы.

В акции приняли участие 28 человек. На сопку, высотка которой более 700 метров, они поднимались несколько часов.

«Акция эта проводится около 5 лет подряд. Ранее Знамя Победы мы водружали на администрации Зейского района, и затем передавали его в какой-то сельсовет или в школу, где есть военно-патриотические классы. В этом году у нас появилась идея установить его на Партизанской сопке. У нас в городе есть визит-центр, который занимается туристическими маршрутами и как раз организует походы туда. Мы на него вышли и предложили совместно провести акцию. Это символично – известно, что там были партизанские места», – рассказала начальник организационного отдела администрации Зейского района Анна Степанова.