Испытания вакцин против коронавируса в КНР хотят начать в апреле

Китай надеется в апреле начать клинические испытания части разрабатываемых вакцин против нового коронавируса. Об этом заявил директор Центра развития медицинских наук и технологий при Государственном комитете по вопросам здравоохранения Чжэн Чжунвэй.

Ранее заместитель секретаря Китайкой академии наук, академик Чжоу Ци заявил, что мутации, произошедшие в вирусе, вызывающем COVID-19, не сказались на процессе разработки вакцины.

«По нашим оценкам, есть надежда на то, что в апреле часть вакцин поступит на клинические испытания или экстренное применение в соответствии с установленным законодательством порядке», – сказал на пресс-конференции Чжэн Чжунвэй.

Он добавил, что для полного понимания нужно время, а в процессе разработки вакцины нужно постепенно решать возникающие вопросы, передает портал Biang.

Тем временем, по мнению главы кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бена Коулинга, для разработки вакцины, которая будет широко применяться, потребуется не менее года.

«Нам определенно точно нужна вакцина. Я думаю, что потребуется больше года для того, чтобы разработать вакцину, которая бы могла широко применяться», – сказал эксперт.

Заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин говорил, что клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля. В настоящее время разработка в Китае в основном ведется синхронно с другими странами.