Амурские спасатели пожаловались в УФАС на повышение тарифа на тепло

Амурский центр ГЗ и ПБ пожаловался в региональное УФАС на значительное увеличение с 1 января этого года тарифа на тепловую энергию, которая поставляется структурным подразделением ОАО «РЖД» для нужд пожарного поста в селе Талдан Сковородинского района.

При рассмотрении обращения антимонопольщики установили, что ОАО «РЖД» направило потребителю уведомление о переходе на свободные тарифы за тепловую энергию и повышении в связи с этим тарифа на тепловую энергию более чем в 4 раза.

Проанализировав доводы ОАО «РЖД», Амурское УФАС России пришло к выводу о необоснованности планируемого перехода на свободные тарифы. Теплоснабжающей организации выдано предупреждение о недопустимости такого перехода и необходимости применения тарифа ранее установленного областным управлением госрегулирования цен и тарифов. Об этом сообщается на сайте амурского УФАС.

После вмешательства антимонопольного органа ОАО «РЖД» отказалось от запланированного повышения тарифа на тепловую энергию и заключило с потребителем договор по цене, установленной регулирующим органом.