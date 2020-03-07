Почти 500 родителей Белогорска оставляют ребенка дома, записав его в детский сад

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске документально подтвердили одну из возможных причин недостаточной посещаемости детских садов. Проанализировав данные о родителях, специалисты комитета по образованию выяснили, что 499 человек являются либо домохозяйками, либо неработающими отцами.

Ревизию посещаемости детских садов провели по поручению главы города. При этом учитывали данные социологического исследования, проведенного накануне. Одной из причин непосещения ребенком детского сада родители тогда называли причину – «есть с кем посидеть». Что и подтвердилось в ходе ревизии.

«Это 478 мам и 21 папа, – уточнила председатель комитета по образованию Ирина Губина. – Общее число неработающих родителей – 811 человек. В том числе 312 мам, находящихся в декретном отпуске».

В комитете по образованию Белогорска отмечают, что в списках воспитанников детских садов числятся 3 558 дошколят. Посещаемость в феврале, как и январе 2020 года, составила чуть более 60 % – дошкольные учреждения посещали более 1 400 детей списочного состава. Часть воспитанников не пришли в детские сады по объективным причинам. В частности, из-за сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В комитете по образованию, вместе с тем, акцентируют внимание на том, что дошкольное образование является неотъемлемой частью общего развития ребенка. Ни одно домашнее образование не способно обеспечить полноценную социализацию детей, уверены там.

Мониторинг посещаемости детей с учетом трудовой деятельности будет вестись в течение всего года, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.