В Благовещенске на студента вылили 10 литров сгущенки (видео)
Студент из Благовещенска Юрий Пирогов стал автором и героем необычного видео. На молодого амурчанина вылили 10 литров сгущенки. Видеоролик Юрий снимал для своего Инстаграма, чтобы привлечь внимание аудитории и новых подписчиков.
Юрий Пирогов учится на втором отделении в амурском колледже строительства и ЖКХ. Парень – начинающий блогер, это его первое видео. И на нем останавливаться Юрий не собирается.
Видео благовещенец вместе с друзьями снимал во дворе недалеко от своего дома. Судя по кадрам, после сгущенки в ход пошел томатный сок. В таком виде – в сгущенном молоке и соке – молодой человек побежал через дворы, привлекая внимание оторопевших прохожих.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🔥🔥НУ ЧТО РЕБЯТ, ВОТ И ПОДЪЕХАЛ ВИДЕОРОЛИК, КОТОРЫЙ ВЫ ТАК ЖДАЛИ🔥🔥🔥 🔴ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ МНЕ ПОМОГАЛИ, Я ИХ ОТМЕЧУ ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕХОДИТЕ К НИМ В ПРОФИЛЬ🔴 ПОКАЖИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ, ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК ЕСЛИ ПОНРАВИЛОСЬ Напишите в комментарии, какой момент вам понравился больше всего!! На этом мы останавливаться НЕ БУДЕМ, в дальнейшем буду ещё круче видосики. От вас главное поддержка))) Всем спасибо❤️ @ivan_18_12 - тот кто поливал @dmitriipleshivykh - оператор @mamoushin - помогал видюху снимать 😅#видео#новости#аксжкх#theradrigerz #инстаграм по_русски #я #любовь #инстаграм #россия #москва #фотография #день #лайки #природа #любовьмоя #девушки #улыбка #друзья #жизньпрекрасна.
«Сделал это просто ради интереса: посмотреть, сколько наберет на моем канале просмотров. И вообще проверить, аудитория моя живая, нет. Просто такая идея в голову пришла – со сгущенкой. Я выложил на своем канале пост, что, если он наберет 350 лайков, я выложу видео. Сейчас думаем над следующим видео», – поделился молодой блогер. Он добавил, что друзья, знакомые и родные отнеслись к его творчеству положительно. Однако пытались выяснить, с какой целью он это сделал.
Просмотров всего: 1297