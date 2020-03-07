В Благовещенске на студента вылили 10 литров сгущенки (видео)

Фото: скриншот видео

Студент из Благовещенска Юрий Пирогов стал автором и героем необычного видео. На молодого амурчанина вылили 10 литров сгущенки. Видеоролик Юрий снимал для своего Инстаграма, чтобы привлечь внимание аудитории и новых подписчиков.

Юрий Пирогов учится на втором отделении в амурском колледже строительства и ЖКХ. Парень – начинающий блогер, это его первое видео. И на нем останавливаться Юрий не собирается.

Видео благовещенец вместе с друзьями снимал во дворе недалеко от своего дома. Судя по кадрам, после сгущенки в ход пошел томатный сок. В таком виде – в сгущенном молоке и соке – молодой человек побежал через дворы, привлекая внимание оторопевших прохожих.

«Сделал это просто ради интереса: посмотреть, сколько наберет на моем канале просмотров. И вообще проверить, аудитория моя живая, нет. Просто такая идея в голову пришла – со сгущенкой. Я выложил на своем канале пост, что, если он наберет 350 лайков, я выложу видео. Сейчас думаем над следующим видео», – поделился молодой блогер. Он добавил, что друзья, знакомые и родные отнеслись к его творчеству положительно. Однако пытались выяснить, с какой целью он это сделал.