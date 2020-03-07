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сегодня, 18:25 25

В Благовещенске на студента вылили 10 литров сгущенки (видео)

В Благовещенске на студента вылили 10 литров сгущенки (видео)
Фото: скриншот видео

Студент из Благовещенска Юрий Пирогов стал автором и героем необычного видео. На молодого амурчанина вылили 10 литров сгущенки. Видеоролик Юрий снимал для своего Инстаграма, чтобы привлечь внимание аудитории и новых подписчиков.

Юрий Пирогов учится на втором отделении в амурском колледже строительства и ЖКХ. Парень – начинающий блогер, это его первое видео. И на нем останавливаться Юрий не собирается.

Видео благовещенец вместе с друзьями снимал во дворе недалеко от своего дома. Судя по кадрам, после сгущенки в ход пошел томатный сок. В таком виде – в сгущенном молоке и соке – молодой человек побежал через дворы, привлекая внимание оторопевших прохожих.

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🔥🔥НУ ЧТО РЕБЯТ, ВОТ И ПОДЪЕХАЛ ВИДЕОРОЛИК, КОТОРЫЙ ВЫ ТАК ЖДАЛИ🔥🔥🔥 🔴ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ МНЕ ПОМОГАЛИ, Я ИХ ОТМЕЧУ ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕХОДИТЕ К НИМ В ПРОФИЛЬ🔴 ПОКАЖИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ, ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК ЕСЛИ ПОНРАВИЛОСЬ Напишите в комментарии, какой момент вам понравился больше всего!! На этом мы останавливаться НЕ БУДЕМ, в дальнейшем буду ещё круче видосики. От вас главное поддержка))) Всем спасибо❤️ @ivan_18_12 - тот кто поливал @dmitriipleshivykh - оператор @mamoushin - помогал видюху снимать 😅#видео#новости#аксжкх#theradrigerz #инстаграм по_русски #я #любовь #инстаграм #россия #москва #фотография #день #лайки #природа #любовьмоя #девушки #улыбка #друзья #жизньпрекрасна.

Публикация от Юрий Пирогов️ ✪ (@theradrigerz)

«Сделал это просто ради интереса: посмотреть, сколько наберет на моем канале просмотров. И вообще проверить, аудитория моя живая, нет. Просто такая идея в голову пришла – со сгущенкой. Я выложил на своем канале пост, что, если он наберет 350 лайков, я выложу видео. Сейчас думаем над следующим видео», – поделился молодой блогер. Он добавил, что друзья, знакомые и родные отнеслись к его творчеству положительно. Однако пытались выяснить, с какой целью он это сделал.

Просмотров всего: 1297

#жизнь

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    ну пока не студент,- а лишь учащийся колледжа(техникума)..

  • дед

    дед
    2 часа назад

    в следующем ролике - ведро горчицы...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    учащийся колледжа(техникума) - это и есть "студент".

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А полезного чего удумали. Ну, там бабуле-дедуле эту сгуху принести? Не афишируя в этих ваших энторнетах? Дбеилы, лмя.

  • Evelina

    Evelina
    2 часа назад

    Ау, амуринфо...вам нечем заняться?! Вы че тут эту дичь пиарите, вы ваще его видели?! Конор недоделанный.... Вы б лучше что полезное рассказали...например как прошел первый день соревнований по борьбе, или еще что интересное...

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Привлечь внимание надо было иное себя на башку вывалить из ведра... Миллионы просмотров по всему миру... Зачерпнул из дыры в деревянном полу... Проснулся утром звездой

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    дебил бл***** !

  • avm

    avm
    2 часа назад

    Идиоты.

    И герой новости и сотрудник Амуринфо написавший эту новость.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Идиоты.

    и дебилы-

    герой новости и сотрудник Амуринфо написавший эту новость.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    mm_Владимир Урусов

    Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres



    Владимир Урусов , опробуй на себе удавку без мыла , если интересно !

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    сейчас такая сгущенка что и на всякое гавно вылить нежалко

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    сейчас такая сгущенка что и на всякое гавно вылить нежалко

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Да.....воистину дебил, и команда его такая же, луче ведро сгущенки в детдом отвезли или старикам в пансионат

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Идиот

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    Предлагаю блогеру намазать себе под хвостом скипидаром. Аудитория будет довольна, да и бегать по дворам так веселее, с огоньком :)

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    1 час назад

    Хороший парень, по холоду бегает не боится заболеть. А почему не в армии?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    идиотизм форума...

    В Благовещенске на студента вылили 10 литров сгущенки (видео) (16) / стр. 1 4 минуты назад » И это прекрасно

  • tankist btb

    tankist btb
    43 минуты назад

    страна рожает дебилов под названием блоггер. одна уже мужа прах развеяла. может помоями лучшеоблить а не сгущенкой

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    36 минут назад

    Ну вот вам и будущий прораб/мастер на стройки области.

    Чё там про нехватку специалистов разговаривали? вот же они.

    Тока как таких на строительстве использовать, кроме как кирпичи подавать пока ещё никто не придумал.

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)Ну вот вам и будущий прораб/мастер на стройки области.

    Чё там про нехватку специалистов разговаривали? вот же они.

    Тока как таких на строительстве использовать, кроме как кирпичи подавать пока ещё никто не придумал.


    Зато он не прочь кулаками в зале помахать. А может и не только в зале.

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    21 минута назад

    Злые вы. Он простой парень из амурского села(скорее всего). Чудные фото в инстаграм. В спортивном костюме "адидас" на фоне импровизированной стены кирпичной. Большая татуировка на груди (такой молодой, а уже татуировка, в 18 лет-мы о таком мечтать только могли) в виде крыльев и какой-то херни посередине. Как обычно ходит в какой-то зад единоборств и постоянно это подчеркивает на фото. Фото мускулатуры на фоне загаженного трюмо и шторки между комнатами. Одно фото с девушкой, которая высунула язык и вроде что-то облизывает или слизывает. Но больше фотографий с парнями.

    Юноша, вы такой спортсмен, почему вы откосили от службы в Вооруженных Силах РФ?

  • ay

    ay
    20 минут назад

    Апрель впереди ж.

  • kidman

    kidman
    19 минут назад

    То, что кретины в обществе никогда не переведутся - это печальный, но факт. Статистика не врёт, мозг у некоторого процента людей отсутствует.

    Но СМИ, которые плодят таких кретинов, рекламируют их - это абсолютное зло современного общества. Потому, что такие СМИ разлагают это общество окончательно.

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    18 минут назад

    Сказочный... человек

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    17 минут назад

    ay

    Апрель впереди ж.



    Откосит от призыва, готов спорить)

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